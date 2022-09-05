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Общество5 сентября 2022 11:40

Врачи в Уфе провели редкую операцию 5-летнему ребенку со сложной формой эпилепсии

У мальчика было до ста приступов в сутки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Минздрав РБ

фото: Минздрав РБ

Врачи Республиканской детской клинической больницы в Уфе провели 5-летнему ребенку со сложной формой эпилепсии редкую операцию – микрохирургическую функциональную гемисферотомию. Об этом 5 сентября сообщил региональный Минздрав.

Как рассказали в ведомстве, у маленького пациента были эпилептические приступы частотой до 100 и более раз в сутки. Хирурги сделали ему успешную операцию 1 сентября.

– По итогам проведения такой операции частота приступов значительно уменьшатся, и пациент идет на поправку. Но медикаментозную терапию нужно будет продолжить, – отметили в ведомстве.

Микрохирургическую функциональную гемисферотомию проводят в единичных клиниках России. Она является радикальным методом лечения эпилепсии. В РДКБ ежегодно разными методами проводится до 15 таких операций.