Башкирия ищет соинвестора для создания парка с альпаками за 75,8 млн рублей

Корпорация развития Башкирии ищет соинвестора для создания агротуристического проекта «Территория отдыха «Зилим», на территории которого разместят парк с альпаками Фото: Андрей АБРАМОВ

Корпорация развития Башкирии объявила о поиске соинвестора для создания агротуристического проекта «Территория отдыха «Зилим» в Гафурийском районе, на территории которого разместят парк с альпаками. Объем вложений оценивается в 75,8 млн рублей. Об этом 5 сентября сообщило региональное правительство.

– В парке планируется создание ивент-пространства, детских площадок, кафе, бани, а также небольших видовых домов и площадки для палаточного лагеря. Но главной «фишкой» территории отдыха «Зилим» станет альпака-парк. Первоначально здесь будут содержаться два животных, а со временем их количество будет увеличиваться, – рассказал гендиректор Корпорации развития Наиль Габбасов.

Площадь под организацию парка составляет порядка трех гектаров. Там будет создано 26 рабочих мест.

Правительство Башкирии обещает соинвестору господдержку: присвоение проекту приоритетного статуса для получения налоговых льгот и компенсацию части затрат по созданию и модернизации инфраструктуры.