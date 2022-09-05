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Происшествия5 сентября 2022 9:29

В Башкирии 27-летний турист сломал ногу при спуске с горы

Инцидент произошел в Белорецком районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Белорецком районе Башкирии 27-летний турист сломал ногу при спуске с горы Малиновой. Инцидент произошел на минувших выходных. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Спасателями была оказана первая помощь пострадавшему. Предположительно, с переломом ноги, его транспортировали в больницу деревни Отнурок, – передали в аварийном ведомстве.

Ранее в Госкомитете РБ по ЧС сообщили, что с завтрашнего дня в регионе перестанет действовать запрет на посещение лесов.