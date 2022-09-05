С 6 сентября в Башкирии перестанет действовать ограничение на посещение лесов

6 сентября на территории Башкирии перестанет действовать ограничение на посещение лесов, которое было введено на фоне высокого класса пожароопасности из-за жары

Во вторник, 6 сентября, на территории Башкирии перестанет действовать ограничение на посещение лесов, которое было введено на фоне высокого класса пожароопасности из-за жары. Об этом в эфире Центра управления республикой сообщил заместитель председателя Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов.

– С 23 августа по 5 сентября приказом республиканского Минлесхоза введено ограничение граждан на посещение лесов и въезд в леса транспортных средств. Правительством республики с 25 августа до особого распоряжение на всей территории республики введен особый противопожарный режим, – напомнил чиновник.

По словам Лопухова, с начала года в Башкирии 58 лесных пожаров – на 386 меньше, чем в прошлом году.