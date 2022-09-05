В Уфе стая бездомных псов напала на женщину у детского сада

В Уфе стая бездомных собак набросилась на женщину неподалеку от детского сада.

В соцсетях появилось видео нападения бездомных животных на прохожих в Кировском районе Уфы. Началось все с того, что собаки набросились на школьника на пешеходном переходе рядом с домом улице по улице Амантая, 3. Ребенок перешел проезжую часть и поспешил скрыться от собак.

Во втором видеоролике похожая стая собак набросилась на женщину, которая проходила по двору многоэтажки рядом с детским садом. Женщине пришлось отбиваться от бездомных животных зонтом, но затем она упала, убегая с горы.

В администрации Кировского района Уфы сообщили, что на место уже выехали специалисты по отлову собак. Они проработают там до 6 сентября.