Самолет Красноярск – Уфа вернулся в аэропорт из-за отказа генератора

Следовавший в Уфу самолет вернулись в аэропорты вылета из-за технической неполадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следовавший в Уфу самолет вернулись в аэропорты вылета из-за технической неполадки. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Пассажирских лайнер вылетел в башкирскую столицу из Красноярска 4 сентября около 12:50 по Москве. При наборе высоты экипаж судна доложил об отказе работы генератора. Командир принял решение вернуться. Посадка была совершена в 13:42.

Часом позже из Уфы вылетел борт в Москву. Через несколько минут он благополучно приземлился обратно из-за проблемы с системой кондиционирования.