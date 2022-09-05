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Происшествия5 сентября 2022 8:11

Самолет Красноярск – Уфа вернулся в аэропорт из-за отказа генератора

Неполадка на борту обнаружилась при наборе высоты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Следовавший в Уфу самолет вернулись в аэропорты вылета из-за технической неполадки

Следовавший в Уфу самолет вернулись в аэропорты вылета из-за технической неполадки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следовавший в Уфу самолет вернулись в аэропорты вылета из-за технической неполадки. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Пассажирских лайнер вылетел в башкирскую столицу из Красноярска 4 сентября около 12:50 по Москве. При наборе высоты экипаж судна доложил об отказе работы генератора. Командир принял решение вернуться. Посадка была совершена в 13:42.

Часом позже из Уфы вылетел борт в Москву. Через несколько минут он благополучно приземлился обратно из-за проблемы с системой кондиционирования.