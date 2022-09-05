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Общество5 сентября 2022 7:47

Глава Минтранса Башкирии назвал причину утренней пробки на въезде в Уфу

Вину в заторе чиновник возложил на культуру вождения и внимательность автомобилистов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Утренняя пробка на Оренбургском тракте при въезде в Уфу 5 сентября возникла из-за сломавшихся по пути автомобилей и двух ДТП, одно из которых было массовым

Утренняя пробка на Оренбургском тракте при въезде в Уфу 5 сентября возникла из-за сломавшихся по пути автомобилей и двух ДТП, одно из которых было массовым

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утренняя пробка на Оренбургском тракте при въезде в Уфу 5 сентября возникла из-за сломавшихся по пути автомобилей и двух ДТП, одно из которых было массовым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр транспорта Александр Булушев.

– Поздравляю тех, кому удалось добраться по своим делам вовремя. Дорога Уфа-Аэропорт: три автомобиля с поломками, два ДТП - одно из них массовое с участием пяти или семи автомобилей, к счастью, без тяжелых последствий. На мой взгляд, это все, что надо знать о культуре вождения и внимательности наших водителей, – написал чиновник.

Напомним, в пятницу, 2 сентября, пробки образовались сразу на двух шоссе Уфы – Демском и Нагаевском.