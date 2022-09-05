В Уфе водитель Volkswagen Tiguan врезался в две припаркованные иномарки

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе кроссовер врезался в две припаркованные иномарки. Одна из них протаранила дерево. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП произошло около шести часов утра 4 сентября. Следуя по улице Научной, 46-летний водитель Volkswagen Tiguan совершил столкновение со стоявшими Kia Spectra и «Cadillac SRX. Последняя после удара врезалась в дерево.

Виновник аварии с различными травмами был госпитализирован. Он отказался проходить проверку на алкоголь. На него составили административный протокол.