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Происшествия5 сентября 2022 6:32

В Уфе водитель Volkswagen Tiguan врезался в две припаркованные иномарки

Одна из них после удара столкнулась с деревом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе кроссовер врезался в две припаркованные иномарки. Одна из них протаранила дерево. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП произошло около шести часов утра 4 сентября. Следуя по улице Научной, 46-летний водитель Volkswagen Tiguan совершил столкновение со стоявшими Kia Spectra и «Cadillac SRX. Последняя после удара врезалась в дерево.

Виновник аварии с различными травмами был госпитализирован. Он отказался проходить проверку на алкоголь. На него составили административный протокол.