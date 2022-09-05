Мэрия Уфы назвала топ-6 высокооплачиваемых вакансий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мэрия Уфы опубликовала топ-6 вакансий с самой высокой зарплатой.
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Заработная плата – от 50 000 до 80 000 рублей
Водитель автомобиля
Заработная плата – от 50 000 до 80 000 рублей
Агент по продаже недвижимости
Заработная плата – от 50 000 до 70 000 рублей.
Детский хирург
Заработная плата – от 62 500 до 100 000 рублей
Электросварщик
Заработная плата – от 55 000 до 70 000 рублей
Менеджер
Заработная плата: от 60000 до 114000 рублей
Более подробно ознакомиться с вакансиями вы можете на официальном сайте уфимской администрации.