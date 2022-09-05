Мэрия Уфы назвала топ-6 высокооплачиваемых вакансий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Уфы опубликовала топ-6 вакансий с самой высокой зарплатой.

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

Заработная плата – от 50 000 до 80 000 рублей

Водитель автомобиля

Заработная плата – от 50 000 до 80 000 рублей

Агент по продаже недвижимости

Заработная плата – от 50 000 до 70 000 рублей.

Детский хирург

Заработная плата – от 62 500 до 100 000 рублей

Электросварщик

Заработная плата – от 55 000 до 70 000 рублей

Менеджер

Заработная плата: от 60000 до 114000 рублей

Более подробно ознакомиться с вакансиями вы можете на официальном сайте уфимской администрации.