В Башкирии простились с погибшим на Украине ветераном Чечни Олегом Маленковым

Фото: vk.com/oleggolov

2 сентября в башкирском городе Благовещенск прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Олегом Маленковым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Олег Голов.

Погибший окончил благовещенские школы №1 и профучилище №9. После учебы его призвали в армию, и по завершении «срочки» остался служить по контракту.

В рядах вооруженных сил Маленков занимал должности от командира отделения до замкомвзвода войсковой разведки. В свое время он проходил службу в Чечне и Таджикистане.

За время службы Олег был удостоен награждения двумя «Орденами Мужества» и двумя медалями «За отвагу».

В апреле этого года военный решил добровольно продолжить службу в российской армии, и его направили в зону СВО на Украине, где он исполнял обязанности командира группы в составе добровольческого отряда «Барс-4».