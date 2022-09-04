В Башкирии зарегистрировали 55 лесных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии было зарегистрировано более 50 лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства лесного хозяйства.

Как рассказало ведомство, на территории лесного с 15 сентября по 4 сентября текущего года специалистами было зафиксировано 55 пожаров, общая площадь которых составила 289,6 гектар. Представители министерства подчеркивают, что за аналогичный период в 2021-ом было зарегистрировано 434 пожара на площади 14 997 гектар.

За минувшие сутки был зафиксирован пожары в Зилаирском гектар и Учалинском лесничествах. Их площадь составила 2,7 и 0,5 гектар. Оба пожара были ликвидированы.

Минлесхоз отмечает, что в настоящее время в Башкирии сохраняется соедини класс пожароопасности.