В Башкирии жертвы мошенников лишились более 2 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии жертвы мошенников лишились более двух миллионов рублей. За сутки, как сообщает пресс-служба регионального МВД, за сутки полицейским поступило 14 сообщений о преступлениях с признаками подобных деяний.

В одном из случаев 35-летнему жителю Уфы написал неизвестный с предложением принять участие в прибыльном проекте. Незнакомец убедил мужчину перевести 800 тысяч рублей на счет якобы инвестиционной компании, а затем стал игнорировать его сообщения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Еще один подобный инцидент случился с 35-летней уфимкой. Женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он рассказал ей, о необходимости оформить кредит и перевести все накопления на сторонний счет для защиты собственных сбережений. Гражданка поверила незнакомцу и отправила на счет злоумышленника и накопленные, и кредитные деньги. Общая сумма перевода составила 600 тысяч рублей.