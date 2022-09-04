В Уфе из-за аварии без воды остались 15 домов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 4 сентября, в Уфе из-за коммунальной аварии без воды остались более десятка домов. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Сообщается, что в городе на двух объектах произошла утечка из земли: на проспекте Октября 37 и улице Минигали Губайдуллина 17/2. В связи с этим было произведено отключение водопровода.

Таким образом, из-за случившегося без холодной воды остались 14 жилых домов: строения на улице Баязита Бикбая под номерами 36/1, 40 и 42, а также на Губайдуллина – 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/2, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2.

«Уфаводоканал» принесла извинения за возможные неудобства, вызванными утечками.