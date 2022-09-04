В Башкирии 17 человек пострадали из-за отравления грибами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии более десятка человек пострадали из-за отравления грибами. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, за первые семь месяцев текущего года в Башкирии было зафиксировано 15 случаев грибных отравлений, вследствие которых пострадало 17 человек, среди них – один ребенок младше 14 лет.

Как утверждает ведомство, основной причиной подобных отравлений является ядовитые грибы, а также неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных грибов.

Как правило, признаками грибного отравления могут являются головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки, ослабленный пульс, похолодание конечностей.

Также министерство отмечает, что грибы могут быть причиной тяжелого заболевания – ботулизма.

Грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания — ботулизма.