В Башкирии в пожаре погиб 48-летний мужчина

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня днем, 4 августа, в Туймазинском районе Башкирии во время пожара погиб мужчина. О происшествии рассказали сотрудники пресс-службы регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в селе Кандры. На месте происшествия работали пожарные, инструкторы Госкомитета по ЧС и представители других экстренных служб.

К сожалению, без жертв не обошлось. Во время тушения пожара сотрудники пожарной охраны обнаружили тело 48-летнего мужчины.

В настоящее время специалисты уточняют причины и обстоятельства случившегося происшествия.