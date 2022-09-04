В Башкирии COVID-19 заразилось еще 457 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось еще 457 человек. Это следует из статистики, которую опубликовал сегодня региональное Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, всего с 2020 года инфекцией заразилось 300 494 граждан республики. В настоящее время в ковид-госпиталях Башкирии проходит лечение 247 пациентов, 173 из них – лица старше 60 лет.

На дому от COVID-19 лечится 2 520 человек. В их числе 756 человек старше 60 лет.

За все время пандемии одолеть коварную болезнь смог 291 941 человек, 405 – за минувшие 24 часа.

К счастью, уже второй день в Башкирии специалисты не регистрируются смерти от коронавируса. Число умерших инфекции в настоящее время составляет 5 786 человек.