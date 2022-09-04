В Уфе загорелся памятник архитектуры

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 4 сентября, в Уфе на улице Октябрьской Революции загорелся дом. Об инциденте рассказала пресс-служба регионального МЧС.

На место происшествия были направлены силы и средства чрезвычайного ведомства. По прибытию специалисты обнаружили горение крыши бревенчатого нежилого дома. Также была зафиксирована угроза перехода огня на соседнее здание.

Пожар был чуть больше чем через час. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Эвакуация граждан, как отмечается, также не потребовалась.

В настоящее время дознаватель МЧС проводит расследование, в ходе которого планируется установить причину произошедшего.