В Башкирии полиция применила оружие против ранее судимого за изнасилование

Фото: Рустем АХУНОВ

29 августа в Зианчуринском районе Башкирии полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать преступника. О произошедшем рассказала пресс-служба регионального МВД.

Сообщается, что селе Исянгулово сотрудники ДПС выявили факт управления автомобилем ВАЗ-21070 без госномеров. Правоохранители потребовали водителя остановиться, однако тот лишь прибавил скорость, и полицейским пришлось пуститься в погоню.

Злоумышленник доехал до деревни Башкирская Ургинка и заехал в открытые ворота двора одного из домов. Водитель взялся за садовый инструмент и напал на преследовавшего его инспектора. Один из полицейских сделал несколько предупреждений и затем выстрелил и табельного пистолета в воздух. После этого преступник забежал во двор и запер калитку.

На место происшествия прибыли следователи. Мужчину потребовали успокоиться, и потом он все же открыл ворота. Однако злоумышленник не стал сдаваться полицейским, и, вооружившись ножом, стал угрожать правоохранителям. В это время, к слову, рядом с преступником находились его жена и маленький ребенок.

Полицейские вновь предупредили мужчину о том, о том, что в отношении него могут быть применены физическая сила и огнестрельное оружие. Однако тот и не думал успокаиваться, и из-за угрозы жизни гражданским и правоохранителям один из сотрудников несколько раз выстрелил из травматического пистолета.

Мужчина забежал в дом и закрылся в комнате. Злоумышленник все никак не успокаивался и не думал бросать оружие. Тогда полицейскому пришлось вновь совершить выстрел, после которого тот все же бросил нож, и уже после этого он был задержан.

На место были вызваны медики. Преступнику оказали всю не обходимую помощь, затем доставили в больницу, а оттуда в отделение полиции.

23-летний мужчина оказался жителем Ростовской области, который ранее был судим за кражу и изнасилование. В отношении него были составлены материалы по статьям за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, за управление транспортом без прав, а также за неповиновение сотруднику полиции. Преступник был арестован на пять суток.

В результате произошедшего пострадал инспектор ДПС, ему потребовалась медицинская помощь.

– Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены в Зианчуринский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Башкирии для дачи юридической оценки, – сообщила пресс-служба МВД.

Также была назначена проверка по факту применения оружия. Материалы будут направлены в СК для принятия процессуального решения.