В Башкирии разбился насмерть лишенный прав водитель мопеда

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня ночью, 4 сентября, в Дюртюлинском районе Башкирии разбился насмерть водитель мопеда. О происшествии рассказал глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

ЧП случилось на улице Советская в селе Ангасяк. Установлено, что 31-летний мужчина, управляя незарегистрированным мопедом Venta, врезался в колодец. Водитель получил тяжелейшие травмы, от которых он скончался прямо на месте. Как стало известно сотрудникам дорожной полиции, пострадавший был лишен водительских прав.

По факту трагедии, как сообщает ГИБДД, будет проведен ряд экспертиз.