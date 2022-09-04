Названы районы Башкирии с самым высоким уровнем алкоголизма

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В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем алкоголизма. Об этом со ссылкой на данные Медицинского информационно-аналитического центра республиканского Министерства здравоохранения рассказало издание «Ufatime.ru».

По данным ведомства, в 2021 году уровень заболеваемости алкгольной зависимостью по региону составил 44,1 на 100 тысяч граждан. В топ-5 по данному показателю вошли Давлекановский (162 на 100 тысяч), Мелеузовский (149,5), Кушнаренковский (132,8), Белебеевский (124,3) и Зилаирский (98) районы Башкирии.

К слову, есть и муниципалитеты, в которых в минувшем году случаев алкоголизма не было зафиксировано: это город Агидель, а также Краснокамский и Стерлибашевский районы.