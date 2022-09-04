В Башкирии в смертельном ДТП разбились 4 молодых парня

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня ночью, 4 сентября, в Бижбулякском районе Башкирии в аварии разбились четыре молодых парня. Об этом рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась между селом Кунакулово и деревней Касимовка. Chevrolet Klan под управлением 22-летнего молодого человека улетела в кювет и перевернулась верх дном. Водитель и трое пассажиров не были пристегнуты, и вследствие произошедшего всех четверых выбросило из автомобиля.

Пострадавших госпитализировали в больницу. К сожалению, 22-летний пассажир скончался, а водитель в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Как стало известно сотрудниками полиции, «Шевроле» была куплена неделю назад. Правоохранители взяли у водителя образцы крови для анализа на наличие алкоголя.

В настоящее время по факту произошедшей трагедии ведется разбирательство.