Фото: vk.com/mechetlyadm

В Башкирии простились с погибшим в СВО на Украине Илдаром Файрузовым

Он был родом из Мечетлинского района

В Мечетлинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Илдаром Файрузовым. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Церемония состоялась в селе Большая Ока. Погибший военный был посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова, награду чиновники передали его жене.

– От имени всех мечетлинцев выражаю искренние соболезнования родным и близким и разделяю с вами горечь невосполнимой утраты, – написал на своей личной странице в социальных сетях глава района Анис Асадуллин.

Напомним, недавно в Янаульском районе Башкирии проводили в последний путь погибшего на Украине Артура Еникеева. Ему было всего 25 лет.