«Салават Юлаев» в первом матче нового сезона поздно включился в игру и проиграл питерскому СКА

«Салават Юлаев» не смог на выезде обыграть питерский СКА.

Старт нового сезона КХЛ «Салават Юлаев» начал с игр против команд западной конференции. 3 сентября башкирский клуб сыграл с питерским СКА. Хозяева открыли счет уже на 7 минуте матча – большинство реализовал Артем Федоров, выступавший за «Салават» в сезоне 2018/2019. Укрепил его преимущество Александр Волков на 54 минуте. Спустя минуту ворота СКА поразил Сергей Шмелев. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался СКА.

Следующий матч уфимской команды состоится 5 сентября против команды «Витязь».