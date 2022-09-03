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Общество3 сентября 2022 16:27

«Салават Юлаев» в первом матче нового сезона поздно включился в игру и проиграл питерскому СКА

Команда продолжит западный выезд матчем с «Витязем»
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

«Салават Юлаев» не смог на выезде обыграть питерский СКА.

Старт нового сезона КХЛ «Салават Юлаев» начал с игр против команд западной конференции. 3 сентября башкирский клуб сыграл с питерским СКА. Хозяева открыли счет уже на 7 минуте матча – большинство реализовал Артем Федоров, выступавший за «Салават» в сезоне 2018/2019. Укрепил его преимущество Александр Волков на 54 минуте. Спустя минуту ворота СКА поразил Сергей Шмелев. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался СКА.

Следующий матч уфимской команды состоится 5 сентября против команды «Витязь».