В Уфе спасли дедушку, который жил в сквере на скамейке

В Уфе помогли пожилому мужчине, который жил на скамейке в сквере Маяковского.

О том, что в сквере в центре Уфы живет пожилой мужчина в соцсетях сообщила неравнодушная уфимка. Девушка выложила фотографии дедушки и написала грустную историю с его слов. Учитывая ночные похолодания, пожилой мужчина мог попросту замерзнуть на скамейке.

Вскоре на место пришли сотрудники администрации Кировского района Уфы. В итоге мужчину увезли в уфимский госпиталь ветеранов войны. Там ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также чиновники постараются помочь дедушке решить его проблемы с документами.

Ранее мы публиковали большой материал о том, как в Уфе помогают бездомным и гражданам, попавшим в сложную ситуацию.