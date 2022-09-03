В Башкирии экипаж ДПС за час остановил два автомобиля с неоплаченными штрафами на 100 тысяч

В Башкирии автоинспекторы за час остановили два автомобиля с неоплаченными штрафами на 100 тысяч рублей.

Необычная история произошла с патрулем ДПС, который дежурил на трассе М-7 в Башкирии. Сотрудники ГИБДД остановили Mitsubishi Outlander, за рулем которого находилась 29-летняя девушка. При проверке документов выяснялось, что за автомобилем числятся 69 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Оказалось, что иномарка принадлежит подруге девушки, которая управляла внедорожником.

Спустя час этот же экипаж ДПС остановил автомобиль Mazda. При проверке документов инспекторы выяснили, что 38-летний водитель иномарки не оплатил 70 штрафов на сумму более 40 тысяч рублей.

Главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов объяснил, что оба автомобиля увезли на штрафстоянку.