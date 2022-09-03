Уфимец ножом изрезал грудь подруги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе мужчина пытался убить подругу ножом.

В Октябрьский городской суд Уфы поступило дело уфимца, который пытался расправиться со своей подругой. В пресс-службе суда сообщили, что нетрезвый гражданин схватил кухонный нож и начал бить им подругу в живот и грудь. Несчастная жертва потеряла сознание.

К счастью, прибывшим на место преступления врачам удалось спасти жизнь женщины. Против мужчины возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства.

Напомним, что августе 2022 года в Белорецке неадекватный экс-супруг убил 31-летнюю Дину Махиянову. Все произошло прямо у дома родителей Дины, где она жила после того, как ушла от мужа-тирана. Двое детей Дины остались без родителей – их маму убили, а отца арестовали.