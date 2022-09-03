В Уфе хотят построить новые объекты, которые привлекут туристов

Андрей Назаров рассказал, что в Уфе появятся объекты, которые привлекут в регион туристический поток.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, что республика получила от Ростурзима порядка 336 миллионов рублей на развитие соответствующей отрасли. По словам чиновника, на эти деньги в 2023 году власти республики планируют создать в Башкирии и Уфе новые места, которые смогут привлечь новый поток туристов.

Так, Назаров напомнил о воссоздании Уфимской крепости и Городища-2 – эти объекты с древних времен сохранить не удалось, но их можно воссоздать как музеи.

Также Назаров пообещал поработать над инфраструктурными особенностями развития сферы туризма. В республике могут появиться автобусные маршруты до популярных среди туристов, а также единая информационная система с программами и маршрутами.