Двое вахтовиков из Башкирии устроили скандал в поезде «Новый Уренгой - Уфа»

1 сентября двое жителей Баймака устроили скандал в поезде «Новый Уренгой - Уфа».

В пресс-службе управления на транспорте по УрФО сообщили, что дебош в поезде «Новый Уренгой - Уфа» устроили двое жителей Баймака. Мужчины 27 и 37 лет были пьяны, вели себя неадекватно и нецензурно бранились. Из-за этого их решили не пускать в поезд.

В итоге мужчин доставили в отделении полиции. Выяснилось, что ранее оба гражданина привлекались к уголовной ответственности. Также они получали административные штрафы, которые вовремя не оплатили.

В отношении мужчин составили протоколы об административных нарушениях по статье «Мелкое хулиганство».