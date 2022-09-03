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Общество3 сентября 2022 12:02

В воскресенье в Башкирии похолодает до -2 градусов

В республику пришла настоящая осень
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

4 сентября в Башкирии похолодает до -2 градусов.

Сентябрь принес в Башкирию по-настоящему осеннюю погоду. Особенно это ощущается после жарких июля и августа.

По данным Башгидромета, температура воздуха ночью в Башкирии может упасть до -2 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +20 градусов. Осадков и сильного ветра в регионе не ожидается.

В Уфе будет чуть теплее, чем в среднем по Башкирии. Ночная температура воздуха опустится лишь до +8 градусов, а днем потеплеет до +18. Весь день будет пасмурным, а ближе к полуночи в столице возможны небольшие дожди.