За сутки коронавирус выявили у 447 жителей Башкирии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 2 сентября в Башкирии выявили 447 новых случаев заболевания коронавирусом в Башкирии.

С постепенным похолоданием в Башкирию возвращается коронавирус. По данным оперштаба по недопущения распространения коронавируса, за минувшие сутки в республике выявили 447 новых случаев ковида. Таким образом, общее число заболевших ковидом в регионе увеличилось до 300 037 человек.

При этом, по данным оперштаба, за сутки в Башкирии не выявили ни одного случая смерти от COVID-19.

Выписаны по выздоровлению от коронавируса в Башкирии за сутки 96 человек. А всего с начала отчетного периода вирусом в регионе переболели 291 536 граждан.