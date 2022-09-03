Полиция Башкирии выявила почти 30 случаев продажи алкоголя на 1 сентября

В МВД Башкирии выявили почти 30 случаев продажи алкоголя на 1 сентября.

Напомним, что в День знаний в Башкирии было запрещено продавать алкогольные напитки в магазинах. Несмотря на это правило, некоторые предприниматели все же отпускали спиртное покупателям.

Так, сотрудники полиция смогли выявить в республике почти 30 случаев незаконной продажи алкоголя. В частности, в пресс-службе МВД республики сообщили о 10 проданных 1 сентября банках пива в городе Салават.

По факту всех случаев реализации спиртного в запрещенный для этого день в МВД начали проверку.