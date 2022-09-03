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Общество3 сентября 2022 9:39

Башкирия получит деньги на ликвидацию стихийных свалок в Стерлитамаке и Сибае

Мероприятия пройдут в 2022 и 2023 годах
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Правительство России выделит Башкирии средства на ликвидацию стихийных свалок в Сибае и Стерлитамаке.

Проблема несанкционированных свалок в Башкирии стоит крайне остро. Республика даже возглавила список регионов РФ по количеству стихийных помоек. 2 сентября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ о направлении средств на ликвидацию свалок в четверть регионов страны – Башкирия также попала в этот список.

Ио министра экологии Башкирии Нияз Фазылов рассказал, что республика потратит полученные деньги на ликвидацию несанкционированных свалок в Сибае и Стерлитамаке в 2022-2023 годах. Общая площадь рекультивированных земель составит более 30 га.