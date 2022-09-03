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Происшествия3 сентября 2022 9:02

Из окна дома под Уфой выпал трехлетний ребенок

Малышу потребовалась помощь медиков
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Трехлетний ребенок выпал из окна дома под Уфой.

По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, случай произошел в селе Дмитриевка в Уфимском районе. По имеющейся информации, трехлетний ребенок 2019 года рождения выпал из окна второго этажа вечером 2 сентября.

К сожалению, малыш не смог отделаться испугом и царапинами. В ведомстве сообщили, что ребенка пришлось госпитализировать в РДКБ. Сейчас ему оказывают помощь медики. В Госкомитете устанавливают причины случившегося.

Падение детей из окон – частое ЧП, которое происходит в жаркое время года. Любопытные ребята залезают на подоконники и могут сами открыть створку окна. Также дети выпадают из окон опираясь на москитные сетки.