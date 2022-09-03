Из окна дома под Уфой выпал трехлетний ребенок

Трехлетний ребенок выпал из окна дома под Уфой.

По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, случай произошел в селе Дмитриевка в Уфимском районе. По имеющейся информации, трехлетний ребенок 2019 года рождения выпал из окна второго этажа вечером 2 сентября.

К сожалению, малыш не смог отделаться испугом и царапинами. В ведомстве сообщили, что ребенка пришлось госпитализировать в РДКБ. Сейчас ему оказывают помощь медики. В Госкомитете устанавливают причины случившегося.

Падение детей из окон – частое ЧП, которое происходит в жаркое время года. Любопытные ребята залезают на подоконники и могут сами открыть створку окна. Также дети выпадают из окон опираясь на москитные сетки.