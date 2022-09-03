Полиция Башкирии возбудила уголовное дело против лидера запрещенной организации

В МВД Башкирии возбудили уголовное дело против Руслана Габбасова, которого подозревают в привлечении граждан к противоправным действиям.

В полиции считают, что Габбасов является лидером запрещенной в Башкирии организации «Башкорт»* (22.05.2020 признана экстремистской и запрещена на территории РФ). В 2021 году уехал в Европу, где якобы организовал сообщество, которое призывает к изменению основ конституционного и целостности РФ. Габбасова подозревают в распространении своих идей через соцсети и сайт.

В МВД отметили, что в отношении Габбасова возбудили уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества».