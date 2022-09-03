Панин остался капитаном «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ

Григорий Панин остался капитаном ХК «Салават Юлаев» в новом сезоне КХЛ.

Перед первой игрой сезона руководство «Салавата Юлаева» опубликовало список лидеров команды – капитана и четырех его ассистентов.

Как и ранее, капитаном уфимской команды стал опытный защитник Григорий Панин. Ассистировать ему станут защитники Михаил Науменков, Павел Коледов и форварды Николай Кулемин и Александр Кадейкин.

Как правило, капитан и его ассистенты являются лидерами команды как на льду, так и раздевалке. Они умеют завести команду в нужный момент, а также обсуждают какие-то спорные игровые моменты с судейским составом. Список капитана и его ассистентов обычно не изменяется – исключением может стать только пропуск матча самим игроком.