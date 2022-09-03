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Происшествия3 сентября 2022 6:14

В Уфе поймали мужчину, который воровал из магазинов сигареты, алкоголь и деньги

Жулик похитил имущества на 26 тысяч рублей
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Уфе полицейские поймали преступника, который воровал деньги, алкоголь и сигареты из магазинов.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что к ним поступило сообщение о ночной краже из магазина – жулик похитил более пяти тысяч рублей. Спустя несколько дней похожая ситуация повторилась еще в двух магазинах, где вор стащил не только деньги, но и алкоголь с сигаретами.

Полицейские осмотрели записи с камер видеонаблюдения и вскоре вышли на след похитителя. Им оказался 32-летний уфимец. Мужчина признался в содеянном и заявил, что алкоголь и сигареты он стащил для личного употребления, а деньги тратил на свои нужды. По факту краж полицейские возбудили уголовное дело.