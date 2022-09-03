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Происшествия3 сентября 2022 5:10

В Башкирии водитель Lada Granta опрокинул машину и погиб

ДТП произошло в Благовещенском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Башкирии погиб 40-летний водитель Lada Granta, который опрокинул машину с трассы.

По данным ГИБДД Башкирии, смертельное ДТП произошло в полночь 3 сентября в Благовещенском районе республики. 40-летний водитель Lada Granta на 6 километре трассы Бедеева Поляна – Федеровка вылетел в кювет и опрокинул автомобиль. На место выехали медики, которые увезли пострадавшего в больницу. К сожалению, госпитализации водитель скончался.

Сейчас автоинспекторы устанавливают из-за чего произошло ДТП. Эксперты проводят в том числе токсикологическую экспертизу, чтобы уточнить в каком состоянии находился водитель Lada Granta.