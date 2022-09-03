В Башкирии создали еще одну карту «Алга»

Так выглядит оригинальная карта «Алга»

В Башкирии выпускают карту «Алга, Башкортостан», которая объединит другие пластиковые карты.

Оригинальная карта «Алга» изначально появилась для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Используя эту карту проезд можно оплатить с небольшой скидкой. Позже к карте добавили еще несколько полезных свойств. Например, ее можно использовать как скидочную в одном из крупных местных магазинов.

Сейчас в Башкирии вводят еще одну карту с похожим названием. «Алга, Башкортостан» объединит в себе карту школьника, социальный проездной билет, корпоративную карту транспорта и социальную карту Башкортостана. Позже к ней могут добавиться дополнительные функции.

В Нацбанке РБ объяснили, что получить новую карту можно будет в банках или МФЦ республики, предъявив паспорт с СНИЛС.