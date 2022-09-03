Самую большую школу ПФО и Уфы не смогли сдать к 1 сентября из-за проблем с поставкой электроники.

Всего на образовательный центр (школа и детский сад) в Инорсе были готовы потратить порядка 1,1 млрд рублей. Общая площадь – 25,5 тысяч квадратных метров, а обучаться в ней будут 1650. Это рекорд для Уфы и даже для ПФО.

Но к 1 сентября 2022 года здание сдать так и не смогли. Вице-премьер Башкирии, курирующий область строительства, Алан Марзаев объяснил происходящее «санкционным давлением». В частности, были сорваны поставки электронного оборудования для оснащения школы.

Чиновник пообещал, что школа сможет открыть двери для учеников уже в декабре 2022 года. При этом он отметил, что эту дату «определили с запасом».