В выходные в Башкирии пообещали заморозки до -2°

Башгидрометцентр рассказал, какую погоду стоит ждать жителям Башкирии в эти выходные, 3 и 4 сентября. Синоптики пообещали дожди, сильный ветер, температуру воздуха до +27°. В то же время метеорологи спрогнозировали заморозки до -2°

Ночью 3 сентября пройдет небольшой дождь. Днем ожидается ветер умеренный с сильными порывами. Что касается температуры воздуха, то ночью она будет +6,+11°, по юго-востоку до +16°, днем +16,+21°, по юго-востоку до +27°.

4 сентября пройдет дождь только в южных районах.Ветер придет западный слабый. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°, днем +16,+21°.