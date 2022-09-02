Уфимский международный марафон изменит движение автобусов

Администрация столицы Башкирии сообщает, что 4 сентября будет перекрыт исторический центр города из-за проведения Уфимского международного марафона. Движение по некоторым участкам дорог будет ограничено и 3 сентября.

Так, улица Заки Валиди будет перекрыта с 12:00 3 сентября до 22:00 4 сентября на участке от улицы Карла Маркса до Советской.

4 сентября с 7:00 до 15:30 ограничат движение по улицам: Заки Валиди, Мажита Гафури, Пушкина, Карла Маркса, Ленина, Революционной, Мустая Карима, Достоевского, Коммунистической, Чернышевского, Крупской, Кирова, Театральной.

На время проведения марафона перестанут ходить троллейбусы по маршруту №22 и трамваи по маршрутам №№5 и 16. Маршрутки также изменят схему движения.