Выпавший из окна в Башкирии 3-летний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

Состояние 3-летнего ребенка, который 1 сентября упал из окна жилого дома на втором этаже в селе Зубово под Уфой, оценивается медиками как крайне тяжелое

Состояние 3-летнего ребенка, который 1 сентября выпал из окна жилого дома на втором этаже в селе Зубово под Уфой, оценивается медиками как крайне тяжелое. Об этом «КП-Уфа» сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

– Состояние [ребенка] крайне тяжёлое. Он оперирован. Основное [повреждение] – это тяжелая черепно-мозговая травма, – передали в ведомстве.

Напомним, за жизнь пострадавшего малыша сейчас борются врачи республиканской детской клинической больницы в Уфе.