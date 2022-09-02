1 сентября в Башкирии умерла почетный работник образования России Галина Рукавишникова

фото: vk.com // Эльдар Валидов

1 сентября в башкирском городе Нефтекамске умерла учительница, почетный работник образования России Галина Рукавишникова. Об этом со ссылкой на мэра Эльдара Валидова сообщило издание «Мой Башкортостан».

– Для нас всех это большая утрата. Мы высоко оцениваем труд Галины Александровны. Она внесла большой вклад в сферу образования Нефтекамска. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, – написал чиновник.

Галина Александровна работала в системе образования Нефтекамска почти 40 лет. В 1979 году она устроилась учителем начальных классов в школе №10. Спустя десять лет стала там замдиректора. В 1998 году возглавила Женскую гимназия. С 2006 по 2013 год занимала должности начальника отдела образования в мэрии. Перед уходом на пенсию была замдиректора в Гимназии №1.