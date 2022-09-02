В Уфе осудят посредника в передаче взятки в 3,5 млн рублей за прекращение уголовного дела

В Уфе 47-летнего местного жителям будут судить за посредничество во взяточничестве. Он пообещал знакомому за 3,5 млн рублей помочь закрыть уголовного дело против его матери-нотариуса

В Уфе 47-летнего местного жителям будут судить за посредничество во взяточничестве. Он пообещал знакомому за 3,5 млн рублей помочь закрыть уголовного дело против его матери-нотариуса. Об этом 2 сентября сообщил Следственный комитет Башкирии.

Как следует из материалов правоохранительного ведомства, в апреле 2022 года против четырех членов Нотариальной палаты республики местная ФСБ возбудила уголовного дело о злоупотреблении полномочиями. Сын одной из фигуранток попросил обвиняемого за деньги помочь прекратить это дело. Тот согласился и в качестве взятки запросил 3,5 млн рублей. Деньги якобы предназначались сотрудникам ФСБ.

– В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан факт передачи взятки первому посреднику был выявлен, – передали в СК РБ. – Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

Материалы дела против второго посредника по факту мошенничества выделены в отдельное производство.