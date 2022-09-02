Масочный режим в Башкирии будет носить локальный характер

Масочный режим в Башкирии на фоне подъема заболеваемости коронавирусом будет носить локальных характер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Масочный режим в Башкирии на фоне подъема заболеваемости коронавирусом будет носить локальных характер. Местный Роспотребнадзор намерен рекомендовать использовать средства защиты в местах массового скопления людей, продавцам, а также сотрудникам больниц и поликлиник. Об этом 2 сентября на пресс-конференции «Башинформа» сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– Люди уже поняли, что маска все-таки защищает. От «омикрона» точно. Есть примеры офисных работников, когда там, где сидели в масках, не заболели. Поэтому режим будет только локальный, – отметила руководитель регионального Роспотреба, добавив, что предпосылок для введения массового масочного режима ведомство пока не наблюдает.

Напомним, с начала пандемии в Башкирии зарегистрировали почти 300 тыс. случаев COVID-19. С конца августа ежесуточно инфекцию в республике диагностируют более 400 жителям.