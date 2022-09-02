В Башкирии впервые за 10 дней зарегистрировали смерть от COVID-19

В Башкирии от коронавируса за последние сутки скончался один пациент. Последний летальный исход регистрировался в республике 22 августа

В Башкирии от коронавируса за последние сутки скончался один пациент. Последний летальный исход в республике регистрировался десять дней назад, 22 августа. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 786 жителей региона. Об этом 2 сентября сообщил местный оперштаб.

Тем временем COVID-19 в Башкирии выявили еще у 442 человек. Всего на территории республики подтвердили более 299,5 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 291,4 тыс. жителей, 336 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 2 364 человек: 252 пациента лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.