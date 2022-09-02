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Общество2 сентября 2022 12:00

Башкирия занимает первое место по выпуску бензина среди регионов России

В нефтяной отрасли по итогам 2021 года в регионе работало порядка 34,2 тыс. человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Башкирия занимает первое место по выпуску бензина среди регионов России

Башкирия занимает первое место по выпуску бензина среди регионов России

Фото: Олег УКЛАДОВ

Башкирия среди регионов России занимает первое место по выпуску автомобильного бензина. Об этом 2 сентября сообщил Башстат в пресс-выпуске ко Дню нефтяника.

– По выпуску автомобильного бензина [Башкирия] занимает первое место, дизельного топлива – второе, нефти, поступившей на переработку (первичной переработки нефти) – третье. В 2021 году глубина переработки нефти в республике составила 88,6% против 83,5% в России, – передали в статистическом ведомстве.

Там добавили, что по объемам добычи нефти республика занимает 13-е место среди регионов России. В нефтяной отрасли по итогам 2021 года в регионе работало порядка 34,2 тыс. человек – это 13,2% от общего числа работников, занятых в промышленности. Нефтедобыча формирует более 40% объема отгруженной в Башкирии продукции и 32% экспорта.