Башкирия занимает первое место по выпуску бензина среди регионов России Фото: Олег УКЛАДОВ

Башкирия среди регионов России занимает первое место по выпуску автомобильного бензина. Об этом 2 сентября сообщил Башстат в пресс-выпуске ко Дню нефтяника.

– По выпуску автомобильного бензина [Башкирия] занимает первое место, дизельного топлива – второе, нефти, поступившей на переработку (первичной переработки нефти) – третье. В 2021 году глубина переработки нефти в республике составила 88,6% против 83,5% в России, – передали в статистическом ведомстве.

Там добавили, что по объемам добычи нефти республика занимает 13-е место среди регионов России. В нефтяной отрасли по итогам 2021 года в регионе работало порядка 34,2 тыс. человек – это 13,2% от общего числа работников, занятых в промышленности. Нефтедобыча формирует более 40% объема отгруженной в Башкирии продукции и 32% экспорта.