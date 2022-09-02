ГИБДД Башкирии предупредила о массовых проверках водителей

В Башкирии в пятницу вечером и в выходные дни ГИБДД проведет массовые проверки водителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии в пятницу вечером, 2 сентября, и в выходные дни ГИБДД проведет массовые проверки водителей. Об этом предупредил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

Как пояснил руководитель региональной дорожной полиции, рейды направлены на укрепление дисциплины участников дорожного движения, а также на пресечение грубых нарушений и ДТП.

– Особое внимание будет уделено нетрезвому вождению, перевозке детей и пассажирским перевозкам, – добавил Севастьянов. – Проявите терпение и благоразумие к нашим принимаемым мерам.

В проверках будут задействовано максимальное число сотрудников личного состава ГИБДД и других служб полиции.