В Уфе под окнами высотки обнаружили тело девятиклассника

Сейчас в причинах и обстоятельствах смерти подростка разбирается Следственный комитет

В Уфе сегодня утром, 2 сентября, под окнами жилого дома по улице Комсомольской обнаружили труп девятиклассника. Об этом сообщил «АиФ-Уфа».

По предварительным данный, молодой человек разбился, упав с высоты. Известно, что он проживал не в том доме, у которого погиб – но неподалеку. Тело школьника заметили местные жители. Они же вызвали на место происшествия полицию и экстренные службы.

Сейчас в причинах и обстоятельствах смерти подростка разбирается Следственный комитет.