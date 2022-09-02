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Происшествия2 сентября 2022 10:08

В Уфе под окнами высотки обнаружили тело девятиклассника

В обстоятельствах инцидента разбирается СК
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Сейчас в причинах и обстоятельствах смерти подростка разбирается Следственный комитет

Сейчас в причинах и обстоятельствах смерти подростка разбирается Следственный комитет

В Уфе сегодня утром, 2 сентября, под окнами жилого дома по улице Комсомольской обнаружили труп девятиклассника. Об этом сообщил «АиФ-Уфа».

По предварительным данный, молодой человек разбился, упав с высоты. Известно, что он проживал не в том доме, у которого погиб – но неподалеку. Тело школьника заметили местные жители. Они же вызвали на место происшествия полицию и экстренные службы.

Сейчас в причинах и обстоятельствах смерти подростка разбирается Следственный комитет.