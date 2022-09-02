В Уфе в День знаний 9-летний школьник попал под колеса Lada Vesta

фото: ГИБДД Уфы
В Уфе 1 сентября в День знаний 9-летний школьник попал под колеса легковушки. Об этом сообщила городская ГИБДД.
Третьеклассника, который переходил дорогу по улице Баязита Бикбая на зеленый сигнал светофора, при повороте с Маршала Жукова сбил 21-летний житель Кушнаренковского района за рулем Lada Vesta.
В результате столкновения ребенок получил травму ноги и был доставлен в больницу на «скорой»
Ранее «КП-Уфа» рассказал о погибшем байкере, который попал в смертельное ДТП на проспекте Октября. Он оказался музыкантом.